На Київщині агітували за кандидата під час безкоштовного медогляду людей



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З початку агітаційної кампанії поліція Київщини відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства

З початку передвиборчої агітації до поліції Київщини надійшло 43 повідомлення про ймовірні порушення законодавства. Упродовж минулої доби поліція задокументувала 4 таких повідомлення. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Так, до поліції Броварського району звернувся один з кандидатів у народні депутати до Верховної Ради України по 97 виборчому округу щодо пошкодження передвиборчих агітаційних матеріалів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

За матеріалами перевірки щодо розповсюдження неправдивою друкованої інформації про кандидата в народні депутати по Макарівському району працівники поліції скали адміністративний протокол за ст.212-13 Ч.2 КуПАП.

За інформацією, яку виявили поліцейські Обухівщини у мережі Інтернет, триває перевірка. А саме, під час проведення безкоштовного медичного огляду місцевих жителів міста благодійним фондом розповсюджувалися листівки із зображенням кандидата у народні депутати.

Загалом, з початку агітаційної кампанії надійшло 43 заяви та повідомлення. З них 26 не знайшли свого підтвердження у сфері порушення виборчого законодавства. Складено 5 адмінматеріалів та відкрито 5 кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, 28 червня у Броварах (у 97-му виборчому окрузі на Київщині) за сприяння кандидата у народні депутати Володимира Нідзельського організували святкування Дня Конституції з агітацією за кандидата.