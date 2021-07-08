Під Києвом поліція затримала чоловіка, який зв’язав, побив і зґвалтував знайому (фото)

Злочинця арештували без права внесення застави

Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який у Броварах побив та зґвалтував киянку та намагався втекти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення від 28-річної жительки Києва про те, що її побив та зґвалтував знайомий. З’ясувалося, що напередодні 28-річна киянка прийшла в гості до знайомого. Господар запросив жінку до будинку. Перебуваючи в оселі, чоловік накинувся на жінку, зв’язав її та зґвалтував.

На місце події прибули працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

Чоловік перебував вдома, побачивши поліцейських спробував втекти, проте наряд реагування патрульної поліції затримав його. Ним виявився 41-річний броварчанин.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Броварським міжрайонним судом Київської області чоловіку обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Також поліцейськими встановлено, що на розгляді в Броварському міськрайонному суді перебуває обвинувальний акт відносно підозрюваного за раніше вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, столичні правоохоронці повідомили про підозру 31-річному чоловіку, який, будучи затриманим за зґвалтування малолітньої дівчинки, вчинив втечу з кімнати для затриманих Подільського управління поліції Києва