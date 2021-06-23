Ґвалтівник, який чотири роки орудував в Києві, загримів до тюрми

Зловмисник напада на жінок у вечірній час доби

Зловмисник підходив до жінок ззаду, накидав на шию ремінь, і, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував до лісосмуг

Голосіївський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 45-річному киянину, який вчинив зґвалтування двох жінок та замахи на зґвалтування ще трьох (ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками.

Задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував 2 потерпілих, іншим 3 жінкам вдалося вирватися із рук ґвалтівника.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаних злочинів та наполіг на максимальному покаранні, попри те, що сам обвинувачений своєї вини не визнав.

Погоджуючись із доводами прокурора, Голосіївський районний суд Києва визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив йому максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління поліції в Києві.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.