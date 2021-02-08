Під Києвом п'яний неповнолітній сів за кермо і влаштував смертельну ДТП (фото, відео)

У результаті ДТП загинув 40-річний чоловік

У суботу, 6 лютого, близько 22:40 у Броварах на вул. Київській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Chevrolet Lacetti та Honda Accord.

В автівках під час ДТП перебували тільки водії. Після зіткнення каретами швидкої допомоги їх повезли до броварської лікарні, повідомляє «Трибуна-Бровари».

Як розповіли правоохоронці, обидві автівки рухались вулицею Київською в бік Києва. Водій Chevrolet Lacetti зупинився, аби здійснити розворот біля вулиці Ярослава Мудрого. У цей час позаду нього на великій швидкості їхав автомобіль Honda Accord, який вдарив Chevrolet.

Удар у ліве заднє крило Chevrolet Lacetti був такої сили, що автомобіль відкинуло на 60 метрів. Honda Accord також за інерцією з'їхала на узбіччя, знесла дорожній знак та пошкодила світлофор.

Постраждалі водії – мешканці Броварів.

У лікарні від отриманих в аварії травм водій Chevrolet Lacetti помер. Йому було близько 40 років, працював таксистом, але на момент трагічного зіткнення не був на маршруті, а їхав у своїх справах.

Як повідомив «Трибуні-Броварів» заступник начальника Броварського управління районної поліції Юрій Ющенко, за кермом Honda Accord був неповнолітній броварчанин (2004 р.н.). Він не мав дозволу на право керування автомобілем. Також поліціянт зазначив, неповнолітній був у стані сп’яніння та рухався зі швидкістю близько 160 км/год.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2, ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.