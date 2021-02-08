П’яна ДТП на мосту Патона: з’явилося відео карколомної аварії

ДТП на мосту Патона сталась у ніч на 7 лютого

П'яний витуватець автопригоди втік з місця ДТП

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на мосту Патона в ніч на неділю, 7 лютого.

У результаті ДТП пошкоджений відбійник та автомобілі Skoda, Subaru і ВАЗ.

На виклик про ДТП прибув автопатруль. На місці події перебували два водії та потерпілий — пасажир автомобіля ВАЗ. Водія ж ВАЗу на місці не було.

Інспектори негайно звернулися до колег, які стежать за безпекою міста через камери відеонагляду та отримали фото керманича. Вдалося також прослідкувати його маршрут до Русанівського бульвару. Менш ніж десять хвилин знадобилося патрульним, аби повернути втікача на місце події.

Пасажиру автомобіля ВАЗ знадобилася допомога лікарів, чоловіка ушпиталили.

Водій автомобіля ВАЗ пройшов освідування на стан сп'яніння у спеціалізованому закладі. За висновком лікаря, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інспектори склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, водій ВАЗа виїжджав з Дніпровської набережної на проспект Соборності в сторону мосту Патона. Проте, кермо не вивернув праворуч, а поїхав прямо, виїхавши на зустрічну смугу. У результаті він протаранив Skoda, Subaru та відбійник.

6 лютого у Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік.