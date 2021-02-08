В Одесі п'яний водій спровокував ДТП з сімома автівками

Після лобового зіткнення Mitsubishi відлетіло на припарковані авто

У крові водія Mitsubishi виявили 2,1 проміле алкоголю

В одеському житловому масиві Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої пошкодження отримали сім автівок.

Про це повідомили у патрульній поліції Одещини.

Зазначається, що аварія сталася внаслідок того, що Mitsubishi врізався лоб в лоб з автомобілем Skoda. Від удару авто відлетіло на припарковані машини. Пошкодження отримали ще п'ять автомобілів – Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

У патрульній поліції сказали, що в крові водія Mitsubishi виявили 2,1 проміле алкоголю. Він намагався обігнати авто, не врахувавши дорожню обстановку.

Постраждалих людей в результаті ДТП немає. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст. 130 і ст. 124 (порушення ПДР, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Нагадаємо, у неділю на Тернопільщині легковик влетів у мінібус: семеро людей постраждали.

Того ж дня п’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві.