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    В Одесі п'яний водій спровокував ДТП з сімома автівками

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    <p>Після лобового зіткнення Mitsubishi відлетіло на припарковані авто</p> - В Одесі п'яний водій спровокував ДТП з сімома автівками

    Після лобового зіткнення Mitsubishi відлетіло на припарковані авто

    Фото: Патрульна поліція Одещини

    У крові водія Mitsubishi виявили 2,1 проміле алкоголю

    В одеському житловому масиві Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої пошкодження отримали сім автівок.

    Про це повідомили у патрульній поліції Одещини.

    Зазначається, що аварія сталася внаслідок того, що Mitsubishi врізався лоб в лоб з автомобілем Skoda. Від удару авто відлетіло на припарковані машини. Пошкодження отримали ще п'ять автомобілів – Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

    У патрульній поліції сказали, що в крові водія Mitsubishi виявили 2,1 проміле алкоголю. Він намагався обігнати авто, не врахувавши дорожню обстановку.

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    Постраждалих людей в результаті ДТП немає. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст. 130 і ст. 124 (порушення ПДР, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

    Нагадаємо, у неділю на Тернопільщині легковик влетів у мінібус: семеро людей постраждали.

    Того ж дня п’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві.

    Теги: Національна поліція України ДТП Одеса автомобіль
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