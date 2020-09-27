Водій вантажівки влаштував масштабну аварію в Києві (відео)



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Скріншот з відео

Через водія вантажівки сталася масштабна аварія

У неділю вранці, 27 вересня, в Деснянському районі Києва сталася масштабна аварія. Кадри інциденту опубліковані на сторінці «Київ Оперативний» в Facebook.

«На Братиславській водій вантажівки проґавив дистанцію і в’їхав в ряд машин. Всього в ДТП було п’ять авто. Не дуже дешево «проґавив», – йдеться в повідомленні.

На цей час невідомо, чи є постраждалі в результаті інциденту.

Нагадаємо, 23 вересня, у Львові на пішохідному переході маршрутка збила наречену колишнього глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назара Холодницького Юлію Бойко. Бойко дістала легкі тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва в ніч на 23 вересня зіткнулися легковики Renault і Fiat Doblo. Троє людей госпіталізовані, водій утік.

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