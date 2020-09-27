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    Водій вантажівки влаштував масштабну аварію в Києві (відео)

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    Водій вантажівки влаштував масштабну аварію в Києві (відео)
    Скріншот з відео

    Через водія вантажівки сталася масштабна аварія

    У неділю вранці, 27 вересня, в Деснянському районі Києва сталася масштабна аварія. Кадри інциденту опубліковані на сторінці «Київ Оперативний» в Facebook.

    «На Братиславській водій вантажівки проґавив дистанцію і в’їхав в ряд машин. Всього в ДТП було п’ять авто. Не дуже дешево «проґавив», – йдеться в повідомленні.

    На цей час невідомо, чи є постраждалі в результаті інциденту.

    Нагадаємо, 23 вересня, у Львові на пішохідному переході маршрутка збила наречену колишнього глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назара Холодницького Юлію Бойко. Бойко дістала легкі тілесні ушкодження, її госпіталізували.

    Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва в ніч на 23 вересня зіткнулися легковики Renault і Fiat Doblo. Троє людей госпіталізовані, водій утік.

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