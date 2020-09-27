У Києві перекинулася вантажівка із землею: водій загинув на місці (відео)



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Фото «Київ Оперативний»

На місці працюють бійці ДСНС, патрульні та медики швидкої

У неділю, 27 вересня, на з’їзді з моста Патона (на Набережну) перекинулася вантажівка Mercedes з землею, в результаті чого її водій загинув на місці.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За попередніми даними, вантажний автомобіль зачепив відбійник, а після цього – наїхавши на бордюр, зніс дорожній знак і перекинувся на бік.

На місці працюють бійці ДСНС, патрульні та медики швидкої.

Нагадаємо, 23 вересня, у Львові на пішохідному переході маршрутка збила наречену колишнього глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назара Холодницького Юлію Бойко. Бойко дістала легкі тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва в ніч на 23 вересня зіткнулися легковики Renault і Fiat Doblo. Троє людей госпіталізовані, водій утік.

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