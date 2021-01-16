Під Києвом розбився вертоліт: фото

Гелікоптер упав через те, що пілот не зміг упоратися з керуванням

У Київській області в районі Борисполя зазнав аварії та впав гелікоптер Robinson 44.

Деталі інциденту і фотографії опубліковані в Telegram–каналі dtp.kiev.ua

Як повідомляється, аварія сталася, коли пілот намагався здійснити посадку вертольота. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

«На півночі Київської області зазнав аварії вертоліт. У районі Борисполя. Як передає кореспондент «Думської», інцидент стався приблизно о 15 годині. Обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, невдало здійснив посадку», – йдеться у підпису до фотографій.

Обставини події поки невідомі, за попередньою інформацією, вертоліт з реєстраційним номером UR–ASD здійснив невдалу посадку.

Згідно держреєстру цивільних повітряних суден господар вертольота – Халімбеков В.Ш., повідомляє «Думська».

До слова, у неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак.

У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.