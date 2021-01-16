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    Під Києвом розбився вертоліт: фото

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    Під Києвом розбився вертоліт - Під Києвом розбився вертоліт: фото
    Під Києвом розбився вертоліт
    Фото: Думська

    Гелікоптер упав через те, що пілот не зміг упоратися з керуванням

    У Київській області в районі Борисполя зазнав аварії та впав гелікоптер Robinson 44. 

    Деталі інциденту і фотографії опубліковані в Telegram–каналі dtp.kiev.ua

    Як повідомляється, аварія сталася, коли пілот намагався здійснити посадку вертольота. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    «На півночі Київської області зазнав аварії вертоліт. У районі Борисполя. Як передає кореспондент «Думської», інцидент стався приблизно о 15 годині. Обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, невдало здійснив посадку», – йдеться у підпису до фотографій.

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    Під Києвом розбився вертоліт: фото
    Під Києвом розбився вертоліт: фото
    Фото: Думська

    Обставини події поки невідомі, за попередньою інформацією, вертоліт з реєстраційним номером UR–ASD здійснив невдалу посадку.

    Згідно держреєстру цивільних повітряних суден господар вертольота – Халімбеков В.Ш., повідомляє «Думська».

    До слова, у неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак. 

    У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню.

    Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.

    Теги: вертоліт Київщина аварія гелікоптер
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