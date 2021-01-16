На Київщині судитимуть лжеполіціянтів, що викрадали й шантажували людей

Зловмисники під арештом і чекають на суд

До злочинної групи входили шестеро осіб

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно шести мешканців Київщини. Їх звинувачують у викраданні людей, розбоях, вимаганні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, присвоєнні владних повноважень, викраденні офіційних документів, вчинених організованою групою.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що з жовтня 2019 року у Київській області діяло злочинне угрупування, яке під виглядом працівників поліції скоїло ряд злочинів.

Шестеро членів вказаної спільноти викрадали мешканців столиці, які, за даними зловмисників, мали відношення до наркоторгівлі, та вивозили подалі від людей. Представляючись робітниками правоохоронних органів, але фактично не будучи такими, члени угруповання погрожували своїм жертвам фізичної розправою, здійснювали психологічний тиск, демонструючи відеозаписи із сценами насилля, а також шантажували можливістю ув’язнення. За непритягнення останніх до відповідальності зловмисники вимагали грошові кошти.

Потерпілими від дій лжеполіціянтів є четверо осіб. Загальна сума збитків, завданих постраждалим, сягає 87 тис. гривень.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці припинили протиправну діяльність приватного детективного агентства, представники якого збували інформацію із закритих баз даних державних та правоохоронних органів