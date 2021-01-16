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    Поліція розшукує зниклого безвісти 30-річного киянина (фото)

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    Розшукується&nbsp;житель Києва Олександр Сояк&nbsp; - Поліція розшукує зниклого безвісти 30-річного киянина (фото)
    Розшукується житель Києва Олександр Сояк 
    Фото: Нацполіція

    Молодий чоловік зник безвісти два дні тому

    14 січня житель Києва Олександр Сояк поїхав у власних справах на авто Chrysler 200, держномер КА 2829 ВА до Вишгородського району і до місця проживання не повернувся.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На пошуки зниклого чоловіка орієнтовані наряди поліції Київської області, сусідні регіони. До пошуків залучені спецпризначенці, кінологи, військовослужбовці Національної гвардії України та громадськість.

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    Поліція розшукує зниклого безвісти 30-річного киянина (фото)
    Поліція розшукує зниклого безвісти 30-річного киянина (фото)
    Поліція розшукує зниклого безвісти 30-річного киянина (фото)

    «Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного чоловіка, або знає про можливе його місцезнаходження, прохання зателефонувати за номерами (04596) 2-20-61 або 102. Анонімність гарантується!» - йдеться в повідомленні поліції.

    Як повідомлялося, 11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що 9 січня її рідна сестра зі своїм знайомим з дозволу матері забрали її малолітню доньку Аліну до Києва для прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.

    Поліцейські встановили, що 10 січня жінку, чоловіка та дівчинку бачили у смт Березань.

    Поліція міста Березань розшукала зниклу дівчинку.

    Теги: Національна поліція України Київ Київщина кияни розшук
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