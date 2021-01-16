Поліція розшукує зниклого безвісти 30-річного киянина (фото)

Молодий чоловік зник безвісти два дні тому

14 січня житель Києва Олександр Сояк поїхав у власних справах на авто Chrysler 200, держномер КА 2829 ВА до Вишгородського району і до місця проживання не повернувся.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки зниклого чоловіка орієнтовані наряди поліції Київської області, сусідні регіони. До пошуків залучені спецпризначенці, кінологи, військовослужбовці Національної гвардії України та громадськість.

«Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного чоловіка, або знає про можливе його місцезнаходження, прохання зателефонувати за номерами (04596) 2-20-61 або 102. Анонімність гарантується!» - йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомлялося, 11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що 9 січня її рідна сестра зі своїм знайомим з дозволу матері забрали її малолітню доньку Аліну до Києва для прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.

Поліцейські встановили, що 10 січня жінку, чоловіка та дівчинку бачили у смт Березань.

Поліція міста Березань розшукала зниклу дівчинку.