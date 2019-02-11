На Київщині 17-річний хлопець намагався вбити свою меншу сестру



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17-річний юнак разом зі своєю меншою сестрою прийшов до свого тимчасового помешкання – вагончика Фото: Нацполіція

Напівживу, знесилену, у спідній білизні знайшли дівчинку вночі працівники поліції

До поліції Київщини від жительки смт Макарів надійшло повідомлення про зникнення 12-річної доньки.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, правоохоронці встановили, що 17-річний юнак разом зі своєю меншою сестрою прийшов до свого тимчасового помешкання – вагончика, розташованого в с. Калинівка по гроші, щоб придбати оковитої.

Там хлопець накинувся на дівчинку, почав щосили бити руками і пательнею по голові, доки бідолашна знепритомніла. Потім він, щоб відвести від себе підозру, безпритомну та напівоголену витягнув її на вулицю та заховав за туалетом. А сам повернувся до вагончика прибрати криваві сліди злочину.

12-річну потерпілу госпіталізовано каретою швидкої допомоги. Лікарі діагностували у неї травму голови, забої кінцівок, тулуба, множинні колото-різані рани та гематоми на обличчі, садна на шиї, загальне переохолодження.

Працівники поліції затримали зловмисника на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Зараз поліція встановлює всі обставини злочину та причини такої жорстокої поведінки неповнолітнього.

За фактом замаху на умисне вбивство малолітньої дівчинки відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування йому обере суд.