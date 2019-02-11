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    У Києві чоловік з кулаками напав на пенсіонерку

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    Пограбування сталося на вулиці Каунаській - У Києві чоловік з кулаками напав на пенсіонерку
    Пограбування сталося на вулиці Каунаській

    Зловмисник відібрав у жінки сумку та втік

    На вулиці Каунаській у Дніпровському районі Києва сталося пограбування 67-річної місцевої мешканки. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник повідомив, що нападник підбіг до жінки і вдарив її в обличчя, а після цього забрав сумку з документами та грошима.

    «Пенсіонерка детально описала зловмисника. Через деякий час ми розшукали та затримали підозрюваного на одній із вулиць району. Ним виявися 41-річний місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжку», - розповів правоохоронець.

    Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпіла впізнала нападника.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у Святошинському районі чоловік, погрожуючи ножем, забрав у жінки телефон. Після затримання він намагався скоїти самогубство в управлінні поліції.

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