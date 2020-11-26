Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)

Водій Skoda влаштував ДТП на вулиці Васильківській

У середу, 25 листопада, на вулиці Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Аварія трапилась у напрямку Деміївської площі, потрощені машини Skoda, Ford та «Газель», повідомляє «Магнолія-ТВ».

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda виїжджав з Ужгородського провулку на вулицю Васильківську та не надав перевагу у русі транспорту, котрий рухався головною дорогу.

Водій спробував проскочити та наздогнав транспорт попереду — автомобіль Ford. Позашляховик від сильного удару відкинуло у припарковану «Газель».

Машини отримали серйозні механічні пошкодження. Однак побитим транспортом все не обійшлося. У ДТП також травмувалися люди. До лікарні шпиталізували пасажирку автівки Ford, водій цієї ж автівки теж травмувався, але від шпиталізації відмовився. Медики оглянули чоловіка на місці ДТП.

Щодо кермувальника автомобіля Skoda, то чоловіка повезли на освідування на стан алкогольного або наркотичного сп’яніння.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставини ДТП.