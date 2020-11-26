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    Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)

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    На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група - Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)
    На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій Skoda влаштував ДТП на вулиці Васильківській

    У середу, 25 листопада, на вулиці Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Аварія трапилась у напрямку Деміївської площі, потрощені машини Skoda, Ford та «Газель», повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередньою інформацією, автомобіль Skoda виїжджав з Ужгородського провулку на вулицю Васильківську та не надав перевагу у русі транспорту, котрий рухався головною дорогу.

    Водій спробував проскочити та наздогнав транспорт попереду — автомобіль Ford. Позашляховик від сильного удару відкинуло у припарковану «Газель».

    Машини отримали серйозні механічні пошкодження. Однак побитим транспортом все не обійшлося. У ДТП також травмувалися люди. До лікарні шпиталізували пасажирку автівки Ford, водій цієї ж автівки теж травмувався, але від шпиталізації відмовився. Медики оглянули чоловіка на місці ДТП.

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    Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)
    Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)
    Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)
    Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)
    Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)
    Три потрощені автівки і травмовані люди: у Києві сталась серйозна ДТП (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Щодо кермувальника автомобіля Skoda, то чоловіка повезли на освідування на стан алкогольного або наркотичного сп’яніння.

    На місці аварії працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставини ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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