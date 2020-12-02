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    Новини

    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)

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    Через ДТП рух мостом заблоковано - Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Через ДТП рух мостом заблоковано
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В автопригоду потрапили шість автомобілів

    Сьогодні, 2 грудня, близько 7:45 на мосту на Русанівці в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода через ожеледицю на дорозі.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Аварія трапилася на мосту між вулицями Сверстюка та Ентузіастів.

    Автомобіль Honda зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів, але через слизьку дорогу автомобілі за ним не змогли пригальмувати і сталося зіткнення чотирьох автомобілів. Згодом ще дві автівки не змогли об’їхати місце ДТП і теж втрапили в автопригоду.

    Наразі рух мостом заблоковано.

    За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.

    Учасники ДТП очікують приїзду поліції.

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    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Оновлено

    Близько 9 години правоохоронцями було завершено оформлення ДТП. Рух мостом розблоковано.

    На місці ДТП працювали поліцейські
    На місці ДТП працювали поліцейські

    Як повідомлялося, 1 грудня близько 20:10 на вулиці Івана Виговського, 13 в Києві сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів. Серед постраждалих є діти.

    У ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль
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