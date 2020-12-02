Ожеледиця спричинила масштабне ДТП на Русанівці: міст заблоковано (оновлено)

В автопригоду потрапили шість автомобілів

Сьогодні, 2 грудня, близько 7:45 на мосту на Русанівці в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода через ожеледицю на дорозі.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Аварія трапилася на мосту між вулицями Сверстюка та Ентузіастів.

Автомобіль Honda зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів, але через слизьку дорогу автомобілі за ним не змогли пригальмувати і сталося зіткнення чотирьох автомобілів. Згодом ще дві автівки не змогли об’їхати місце ДТП і теж втрапили в автопригоду.

Наразі рух мостом заблоковано.

За попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.

Учасники ДТП очікують приїзду поліції.

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Близько 9 години правоохоронцями було завершено оформлення ДТП. Рух мостом розблоковано.

На місці ДТП працювали поліцейські

Як повідомлялося, 1 грудня близько 20:10 на вулиці Івана Виговського, 13 в Києві сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів. Серед постраждалих є діти.

У ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.