Під Києвом сталося серйозне ДТП: автівки розкидало по всій дорозі (відео)



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В аварію потрапили декілька автомобілів Фото: скріншот відео

Вся дорога була усипана уламками автомобілів

У неділю, 25 жовтня, пізно ввечері на в’їзді у Бровари сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

На в'їзді в місто зіткнулися кілька автомобілів. У результаті удару транспортні засоби розкидало у різні сторони.

Один із автомобілів у результаті зіткнення позбувся двигуна, вся дорога усипана уламки.

На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції. Причини аварії встановить слідство.

Через ДТП рух був серйозно ускладнений.

Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на вулиці Ревуцького в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ протаранив припарковану автівку Renault.