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    В Одесі водій на швидкості влетів в огорожу і протаранив авто поліції (відео)

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    ДТП сталося на перехресті вулиць Канатної і Успенської - В Одесі водій на швидкості влетів в огорожу і протаранив авто поліції (відео)
    ДТП сталося на перехресті вулиць Канатної і Успенської

    Авто порушника врізалося в огорожу юридичної академії

    В Одесі неадекватний водій влаштував перегони по зустрічній смузі, що завершилося ДТП на перехресті вулиць Канатної і Успенської.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Одеса INFO».

    За даними каналу, авто врізалося в огорожу юракадемії і в’їхало в військову академію, але на цьому пригоди водія не завершилися. Він ще і протаранив машину копів, що потрапило на відео.

    Нагадаємо, у центрі Києва ввечері 23 жовтня автівка в’їхала в будинок, розташований на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Унаслідок ДТП двоє людей травмувалося, їх доправили до лікарні.

    Як повідомлялося, 24 жовтня у Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє людей. Ще одна людина отримала поранення. 32-річний водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

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