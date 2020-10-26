У Києві водій ВАЗ розтрощив припаркований Renault (фото, відео)



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У результаті удару автівки отримали серйозні пошкодження Фото: Магнолія-ТВ

Водій ВАЗ не впорався з керуванням

У неділю, 25 жовтня, ввечері на вулиці Ревуцького в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ протаранив припарковану автівку Renault.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, зачепив бордюр і розбив припаркований автомобіль, повідомляє «Магнолія-ТВ».

В автомобілі Renault під час ДТП нікого не було. Але удар був досить потужним, автівки добре потрощилися. Лише дивом в цьому ДТП ніхто не постраждав.

Водій ВАЗа розповів, що начебто його підрізала якась машина, саме тому він і втратив кермування.

Як повідомлялося, у ніч на 24 жовтня в Києві водій Volkswagen заснув за кермом і влетів у вантажівку.