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    У Києві водій ВАЗ розтрощив припаркований Renault (фото, відео)

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    У результаті удару автівки отримали серйозні пошкодження - У Києві водій ВАЗ розтрощив припаркований Renault (фото, відео)
    У результаті удару автівки отримали серйозні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій ВАЗ не впорався з керуванням

    У неділю, 25 жовтня, ввечері на вулиці Ревуцького в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ протаранив припарковану автівку Renault.

    За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, зачепив бордюр і розбив припаркований автомобіль, повідомляє «Магнолія-ТВ».

    В автомобілі Renault під час ДТП нікого не було. Але удар був досить потужним, автівки добре потрощилися. Лише дивом в цьому ДТП ніхто не постраждав.

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    У Києві водій ВАЗ розтрощив припаркований Renault (фото, відео)
    У Києві водій ВАЗ розтрощив припаркований Renault (фото, відео)
    У Києві водій ВАЗ розтрощив припаркований Renault (фото, відео)
    У Києві водій ВАЗ розтрощив припаркований Renault (фото, відео)

    Водій ВАЗа розповів, що начебто його підрізала якась машина, саме тому він і втратив кермування.

    Як повідомлялося, у ніч на 24 жовтня в Києві водій Volkswagen заснув за кермом і влетів у вантажівку.

    ДТП Київ водій автомобіль
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