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    У Києві зафіксували чергового «героя парковки»

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    Автомобіль перегородив рух по переходу для пішоходів - У Києві зафіксували чергового «героя парковки»
    Автомобіль перегородив рух по переходу для пішоходів

    Розкішний автомобіль припарковано посеред «зебри»

    У неділю, 25 жовтня, в Оболонському районі української столиці водій автомобіля Lexus залишив свій автомобіль прямо на пішохідному переході.

    Відповідні фото опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

    Як видно на знімку, розкішний автомобіль припарковано посеред «зебри», перегородивши рух по переходу для пішоходів.

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    «Черговий «герой» парковки... Вулиця Калнишевського», – прокоментував автор фото.

    Коментують користувачі мережі:

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    Нагадаємо, у центрі Києва ввечері 23 жовтня автівка в’їхала в будинок, розташований на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Унаслідок ДТП двоє людей травмувалося, їх доправили до лікарні.

    Як повідомлялося, 24 жовтня у Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє людей. Ще одна людина отримала поранення. 32-річний водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

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