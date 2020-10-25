У Києві зафіксували чергового «героя парковки»



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Автомобіль перегородив рух по переходу для пішоходів

Розкішний автомобіль припарковано посеред «зебри»

У неділю, 25 жовтня, в Оболонському районі української столиці водій автомобіля Lexus залишив свій автомобіль прямо на пішохідному переході.

Відповідні фото опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

Як видно на знімку, розкішний автомобіль припарковано посеред «зебри», перегородивши рух по переходу для пішоходів.

«Черговий «герой» парковки... Вулиця Калнишевського», – прокоментував автор фото.

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Нагадаємо, у центрі Києва ввечері 23 жовтня автівка в’їхала в будинок, розташований на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Унаслідок ДТП двоє людей травмувалося, їх доправили до лікарні.

Як повідомлялося, 24 жовтня у Львівській області внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє людей. Ще одна людина отримала поранення. 32-річний водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

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