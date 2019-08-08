В історичному серці Києва забудовник самовільно зводить будинок



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На вул. Нижньоюрківській, 8-Б забудовник зрізав значний шар археологічного ґрунту і вигнав майже два поверхи будівлі

Забудовник намагається оскаржити зупинення незаконних будівельних робіт на вул. Нижньоюрківській, 8-Б

Забудовник намагається у судовому порядку оскаржити припис Департаменту охорони культурної спадщини щодо зупинення незаконних будівельних робіт на вул. Нижньоюрківській, 8-Б (територія Історичного ландшафту Київських гір та долини Дніпра, межі Центрального історичного ареалу Києва, зона охоронюваного ландшафту згідно з Генеральним планом, археологічна охоронювана зона). Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини.

«На замовника, Приватну студію архітектурно-художній фонд «АРТ», неодноразово було направлено приписи щодо зупинення будь-яких будівельних робіт. Приписи проігноровано. Складено постанову про накладання фінансових санкцій у розмірі 51 тис. грн. Наразі забудовник у судовому порядку намагається оскаржити приписи щодо зупинення робіт та накладання на нього штрафу. При цьому, компанія порушила низку законодавчих актів у сфері пам’яткоохоронного та містобудівного законодавства. Але головне – забудовник мав перед початком будівництва залучити археологів задля дослідження території і надання відповідного висновку, чого зроблено не було. Забудовник не тільки зрізав значний шар археологічного ґрунту, а й вигнав майже два поверхи, незважаючи на припис щодо зупинення робіт. За попередніми підрахунками фахівців Інституту археології НАН України, згідно методики грошової оцінки пам’яток (затверджена постановою Кабміну № 1447 від 26.08.2002), можлива орієнтовна сума збитків, нанесених державі, складає 7,93 млн грн», – наголосили у Департаменті.

Варто зауважити, що Департамент вже звернувся до Міністерства культури, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва, Департаменту містобудування та архітектури, Подільського управління поліції ГУНП України в Києві та Подільської РДА з проханням вжити всіх необхідних заходів у межах повноважень задля зупинення самовільного будівництва та знищення території пам’ятки і цінних нашарувань.

Також Департамент звернувся до Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо відкриття кримінального провадження в рамках ст. 298 ККУ (Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини).

«Цей об’єкт не просто резонансний, увага громади вже давно до нього прикута і він неодноразово ставав предметом обговорення на засіданнях Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. Черговий забудовник через суди намагається узаконити своє свавілля у містобудівництві та узаконити знищення нашого історичного надбання. Країна має знати своїх горе-героїв в обличчя. Знайомтесь: компанія ПП «Приватна студія архітектурно-художній фонд «АРТ» (ЄДРПОУ: 21506933)», – додали в Департаменті охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк вже вкотре закликає Верховну Раду прискорити прийняття у другому читанні законопроекту № 8202 «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини».

Серед іншого, законопроектом передбачено, що для юридичних і фізичних осіб штрафи будуть однакові, більш того, вони будуть значно збільшені – з 1,7 тис. грн – 170 тис. грн до 170 тис. грн – 510 тис. грн. Окрім того, буде започаткована можливість примусового викупу пам’ятки у недобросовісного власника до комунальної власності.

Прийняття законопроекту дозволить місцевим владам більш ефективно управляти об’єктами культурної спадщини, зберігати такі будівлі для нащадків.

У червні 2018 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект № 8202.