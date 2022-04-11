Україна може заборонити російську музику на радіо і ТБ

Термін дії такого обмеження пропонується запровадити на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку РФ

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт щодо заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора. Відповідний проєкт закону з’явився 11 квітня, передає «Главком».

Заборона на російську музику стосуватиметься її виконання громадянами і резидентами держави-агресора на радіо, телебаченні, в розважальних закладах, в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників), закладах освіти, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу, кінотеатрах, громадському просторі.

Термін дії такого обмеження пропонується запровадити на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Російської Федерації.

Крім цього, політики виступають за збільшення (з 35% до 50%) квотування української музики в радіо ефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів

«На сьогодні всі українці, перебуваємо в глибокому шоці від побаченого і пережитого більше ніж за 40 днів війни. Остаточним доказом, який руйнує всі міфи про «велику російську культуру» та «російські духовні скрєпи» є розстріли мирних громадян в Бучі, Ірпіні, Гостомелі та ще десятках населених пунктах нашої країни. Мародерства, насильство, військові злочини, вандалізм, осквернення, грабіж та садизм – від сьогодні це синоніми до слова «російський» та до поняття «російська культура». Ми вже переконались остаточно, що російські фільми та музика несуть ядовиті програми поведінки, отруєні цінності, та садистські меседжі. По іншому не можна пояснити поведінку недолюдків-окупантів, які виросли під впливом цієї культури та влаштували звірські розстріли мирних громадян та мародерства в наших містах», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Додамо, що у січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Окрім того, депутати звернулись до міжнародних організацій із закликом визнати угруповання «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.