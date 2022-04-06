Розстрілювали мирних жителів: голова громади розповів про звірства рашистів у Бородянці (відео)

Окупанти не дозволяли провести евакуацію людей із Бородянки

Селище Бородянка на Київщині чотири дні тому звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю. Про звірства, які чинили нелюди, розповів очільник громади Георгій Єрко. Відео поширило Міністерство оборони України.

Так, за словами голови громади, Бородянка першою зазнала авіаударів. Бомби потрапили у дев’ятиповерхівки. Люди, які перебували у підвалах, виявилися похованими заживо. Відкопати їх не було змоги, тих, хто намагався розбирати завали, обстрілювали.

«У перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів та домівки. Не звертали уваги на те, що по них ніхто не відкривав вогню. Тому що у територіальної оборони нашого селища були тільки автомати. Загинули близько восьми людей», – сказав Георгій Єрко.

Також рашисти не давали провести евакуацію населення.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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