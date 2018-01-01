Підозрюваного у вбивстві сестри Ноздровської можуть амністувати, – нардеп

У грудні 2017 року апеляційний суд продовжив Россошанському арешт на 60 діб, та повернув справу до суду першої інстанції

Підозрюваний у смертельному наїзді на сестру вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської може вийти на свободу за амністією. Про це повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм. «Поки поліція шукає вбивць Ірини Ноздровської слідчі прокуратури готуються до повторного засідання суду першої інстанції по Дмитру



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Юристці Ірині Ноздровській неодноразово погрожували родичі та знайомі Дмитра Россошанського

У грудні 2017 року апеляційний суд продовжив Россошанському арешт на 60 діб, та повернув справу до суду першої інстанції

Підозрюваний у смертельному наїзді на сестру вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської може вийти на свободу за амністією.

Про це повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм.

«Поки поліція шукає вбивць Ірини Ноздровської слідчі прокуратури готуються до повторного засідання суду першої інстанції по Дмитру Россошанському – племіннику колишнього голови Вишгородського райсуду, який два роки тому перебуваючи в нетверезому стані, вбив сестру Ірини в ДТП», - пише Найєм.

У грудні 2017 року апеляційний суд продовжив йому арешт на 60 діб, та повернув справу до суду першої інстанції.

Він додає: «Незважаючи на очевидний склад злочину, зараз Дмитро все ще може вийти по амністії. Якщо це станеться, вся провина ляже на прокуратуру. Саме їх обвинувальний акт дозволяє адвокатам Дмитра трактувати закон на власну користь. Зараз вже відомо, що в суді першої інстанції прокурори з невідомої причини не внесли до обвинувального акту дві важливі обставини, за яких було скоєно наїзд, і загинула сестра Ірини».

За інформацією Найєма, прокурори кваліфікували наїзд як порушення правил дорожнього руху в обмеженому обсязі. Зокрема, не врахували нетверезий стан водія і відмову від допомоги потерпілій одразу після скоєння ДТП. При цьому збита Світлана Сапатинська могла вижити, якби їй вчасно була надана перша медична допомога. Згідно з показами свідків, одразу після наїзду Россошанський тривалий час розмовляв по телефону і не надав допомогу потерпілій, яка все ще була жива.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.