У справі про вбивство Ноздровської вже допитали близько 50 осіб

Поліція поки не отримала результатів судово-медичної експертизи, щоб чітко сказати, від чого настала смерть

Слідство у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає. [READ_MORE] Про це розповів речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович в ефірі каналу «112 Україна». «У нас ще немає результатів судово-медичної експертизи,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Ноздровська

Поліція поки не отримала результатів судово-медичної експертизи, щоб чітко сказати, від чого настала смерть

Слідство у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Про це розповів речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович в ефірі каналу «112 Україна».

«У нас ще немає результатів судово-медичної експертизи, щоб чітко сказати, від чого настала смерть», – сказав він.

«Ми проводимо низку слідчих дій. Вже близько 50 осіб допитали Створено потужно слідчо-оперативну групу, якою керує безпосередньо начальник управління», – наголосив Жукович.

Речник поліції Київщини не захотів відповідати на запитання, що сказав екс-наречений загиблої Віталій Сергеєв на допиті і що стало причиною його виклику.

«Всі прізвища не будемо розповідати, й що вони говорили – теж», – сказав він і додав, що це може зашкодити слідству

На запитання, чому вилучили авто Сергеєва, Жукович пояснив: "Будемо проводити низку слідчих дій з речами загиблої і з деякими речами, які можуть бути у свідків. Будемо звертатися до суду, щоб отримати тимчасовий доступ до речей, і проводити експертизи"

Щодо версій він сказав: «Це може бути пов’язано з її професійною діяльність чи з тим, що їй погрожували. Всі версії відпрацьовуємо і перевіряємо».

Юрист і криміналіст Анна Маляр сказала у коментарі каналу, що Ірина Ноздровська зверталася до поліції щодо погроз її життю.

Нагадаємо, затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.