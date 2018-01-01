Справа про вбивство юристки: слідчі розглядають чотири основні версії

Одна з перших версій, яку правоохоронці візьмуть на відпрацювання, стосується судової справи за фактом ДТП, якою займалася Ноздровська

Правоохоронці розглядають чотири основні версії вбивства юристки Ірини Ноздровської. Про це заявив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович журналістам у вівторок. [READ_MORE] «Зараз розглядаються основні 4 версії. Це її професійна діяльність, інша, більш конкретизована, - по останній справі за фактом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Ноздровська

Одна з перших версій, яку правоохоронці візьмуть на відпрацювання, стосується судової справи за фактом ДТП, якою займалася Ноздровська

Правоохоронці розглядають чотири основні версії вбивства юристки Ірини Ноздровської.

Про це заявив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович журналістам у вівторок.

«Зараз розглядаються основні 4 версії. Це її професійна діяльність, інша, більш конкретизована, - по останній справі за фактом ДТП, наступна - хуліганство і ще одна - що її (Ноздровську. - Ред.) хотіли згвалтувати», - заявив він.

Жукович наголосив, що одна з перших версій, яку правоохоронці візьмуть на відпрацювання, стосується судової справи за фактом ДТП, якою займалася Ноздровська.

«Ми розглядали як версію вбивства її службову діяльність... Але саме ми уточнили, що саме через останню судову справу, де вона брала активну участь, напевно, сталося і це вбивство. Ми її поставили як одну із перших, щоб відпрацювати», - зазначив Жукович.

Водночас він підкреслив, що незважаючи на наявність основних версій, інші версії не відкидаються.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Зтриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Сьогодні, 2 січня, на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Джерело: Укрінформ