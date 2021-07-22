Підземний перехід на Європейській площі став небезпечним (відео)

Підземний перехід в центрі Києва потребує ремонту

У підземному переході на Європейській площі обвалюється плитка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Облицювальна плитка впала зверху на сходи поблизу одного з виходів переходу. Постраждалих немає.

«Будьте уважні у підземному переході на Європейській площі - тут відвалюється плитка. Реально може впасти на голову», – йдеться в дописі до відео.

Нагадаємо, 12 липня в підземному переході неподалік станції метро «Героїв Дніпра» обвалився шмат бетону зі стелі.

20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Після цього комунальники почали поточний ремонт в переході на «Оболоні».

22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.