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    Підземний перехід на Європейській площі став небезпечним (відео)

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    Облицювальна плитка впала зверху на сходи підземного переходу - Підземний перехід на Європейській площі став небезпечним (відео)
    Облицювальна плитка впала зверху на сходи підземного переходу
    Фото: скріншот із відео

    Підземний перехід в центрі Києва потребує ремонту

    У підземному переході на Європейській площі обвалюється плитка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Облицювальна плитка впала зверху на сходи поблизу одного з виходів переходу. Постраждалих немає.

    «Будьте уважні у підземному переході на Європейській площі - тут відвалюється плитка. Реально може впасти на голову», – йдеться в дописі до відео.

    Нагадаємо, 12 липня в підземному переході неподалік станції метро «Героїв Дніпра» обвалився шмат бетону зі стелі.

    20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Після цього комунальники почали поточний ремонт в переході на «Оболоні».

    22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

    На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.

    Теги: Київ благоустрій ремонт
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    Підземний перехід на Європейській площі став небезпечним (відео)