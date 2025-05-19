Ціни на яйця у Києві знизилися: огляд із супермаркетів
Нефасовані яйця у супермаркетах подешевшали, проте ціна на фасовані тримається
Після великодніх свят, які традиційно супроводжуються підвищеним попитом на яйця, ціни на цей продукт у столичних супермаркетах демонструють тенденцію до незначного зниження. Про це повідомляє «Главком».
Зокрема помітно зниження ціни на нефасовані яйця. Яйця першої категорії у «АТБ» коштують 44,30 за дес. «Варус» пропонує яйця другої категорії по ціні 38,90 за дес. та відбірні по ціні 49, 90 за дес.
Ціни на фасовані яйця тримаються на колишньому рівні. Найдорожчі яйця кореспондент «Главкома» помітив у мережі «Сільпо». Там за десяток відбірної продукції марки «Шаничі» просять 104 грн.
Трохи дешевше, 96, 99 грн за дес. коштують яйця торгової марки «Ясенсвіт» у мережі «Сільпо»
Найдешевшими серед фасованих виявилися яйця торгової марки «Фермерські» у мережі «Варус».
Мережа «АТБ» пропонує яйця першої категорії за ціною 60,50 грн.
Загалом ціна на фасовані яйця у столичних супермаркетах коливається від 60 до 90 грн.
Нагадаємо, у квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%. Основні причини зростання цін – неврожаї, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати.
До слова, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.
Коментарі — 0