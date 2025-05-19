Ціни на яйця у Києві знизилися: огляд із супермаркетів

Мережа супермаркетів АТБ пропонує яйця першої категорії по ціні 44,30 за дес.

Нефасовані яйця у супермаркетах подешевшали, проте ціна на фасовані тримається

Після великодніх свят, які традиційно супроводжуються підвищеним попитом на яйця, ціни на цей продукт у столичних супермаркетах демонструють тенденцію до незначного зниження. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема помітно зниження ціни на нефасовані яйця. Яйця першої категорії у «АТБ» коштують 44,30 за дес. «Варус» пропонує яйця другої категорії по ціні 38,90 за дес. та відбірні по ціні 49, 90 за дес.

Ціна на нефасовані яйця у супермаркеті «Варус» фото: glavcom.ua

Відбірні яйця у «Варусі» коштують 49,90 за дес. фото: glavcom.ua

Яйця першої категорії у мережі «Екомаркет» коштують 47,80 грн фото: glavcom.ua

Ціни на фасовані яйця тримаються на колишньому рівні. Найдорожчі яйця кореспондент «Главкома» помітив у мережі «Сільпо». Там за десяток відбірної продукції марки «Шаничі» просять 104 грн.

Яйця торгової марки «Шаничі» у мережі «Сільпо» фото: glavcom.ua

Трохи дешевше, 96, 99 грн за дес. коштують яйця торгової марки «Ясенсвіт» у мережі «Сільпо»

Яйця торгової марки «Ясенсівт» у мережі «Сільпо» фото: glavcom.ua

Найдешевшими серед фасованих виявилися яйця торгової марки «Фермерські» у мережі «Варус».

Яйця торгової марки «Фермерські» у мережі «Варус» фото: glavcom.ua

Мережа «АТБ» пропонує яйця першої категорії за ціною 60,50 грн.

Яйця «Своя лінія» у мережі «АТБ» фото: glavcom.ua

Загалом ціна на фасовані яйця у столичних супермаркетах коливається від 60 до 90 грн.

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фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%. Основні причини зростання цін – неврожаї, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати.

До слова, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.