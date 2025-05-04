Столичний ТРЦ зазнав пошкоджень через атаку дронів: перші кадри наслідків

Повітряна тривога в Києві пролунала о 00:20, мешканці столиці почули потужні вибухи, працювала ППО

У ніч проти 4 травня ворог атакував Київ ударними дронами. У трьох районах столиці впали уламки російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що внаслідок атаки дронів зайнялась пожежа поблизу ТРЦ Dream Town, сам торгівельний центр також зазнав пошкоджень.

Вибуховою хвилею вибило вікна, земля встелена склом. Також неподалік загорілись автомобілі.

У мережі публікують перші кадри наслідків.

Раніше столична влада повідомила про наслідки ворожої атаки. Зі слів Ткаченка, в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Внаслідок цього загорівся автомобіль.

Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. За іншою адресою у цьому ж районі палають сім автівок.

У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Виникли пожежі.

Як повідомив Ткаченко, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.