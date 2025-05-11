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Кір Стармер у Києві відвідав ресторан кримськотатарської кухні: що замовив політик

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кір Стармер у Києві відвідав ресторан кримськотатарської кухні: що замовив політик
Стармер потиснув руку працівникам ресторану
фото: скріншот із відео

Працівники подарували британському прем’єру декоративну тарілку

 

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав у Києві ресторан кримськотатарської кухні. Як інформує «Главком», відповідне відео заклад поширив у соцмережі.

«Прем'єр Міністр Великої Британії пан Кір Стармер був в Мусафірі», – ідеться у підписі під відео.

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На кадрах видно, як Кір Стармер за руку вітається із персоналом. Працівники також подарували британському прем’єру декоративну тарілку.

Також у коментарях заклад розповів, що замовляв політик. Він скуштував «усього потроху».

«Знайомився з кухнею, янтики, чібереки, м'ясо», – ідеться у дописі.

Як відомо, мережа ресторанів Musafir належить сім’ї Сеітвелієвих. Родина перевезла свій бізнес із кримського Бахчисараю у 2015 році.

Меню ресторанів «Мусафір» складається з традиційної кримськотатарської кухні: янтики та чебуреки, супи шорба, лагман і язма (холодний суп на домашньому кефірі), сарма (голубці у виноградному листі), долма (фарширований перець), плов, імам баїлди (фарширований баклажан), манти, самса, люля кебаб, шашлик, хумус, баклава, айран, шербет тощо.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

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Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

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Теги: Кір Стармер ресторан Київ

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