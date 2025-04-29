Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників

Будинок письменників після російської дронової атаки на Київ 1 січня 2025 року

Міська влада готова надати всю технічну документацію для підтримки відновлення будівлі

У Києві завершили цифрове копіювання архівних документів будівлі Національної спілки письменників України, розташованої на вулиці Банковій, 2. Будинок був пошкоджений внаслідок російської атаки дронами 1 січня 2025 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, інформує «Главком».

Dнаслідок російської дронової атаки 1 січня 2025 року будівля Національної спілки письменників України була пошкоджена фото: Yuriy Doroshenko/Facebook

Повідомляється, що усього оцифрували 390 сторінок технічної документації. Серед них – креслення фасаду будівлі, датовані 1898 роком. Ці матеріали планують використати під час проєктування реставраційних робіт, щоб максимально точно відтворити первісний вигляд споруди.

За словами Андрія Гудзя, міська влада готова надати всю технічну документацію для підтримки відновлення будівлі.

Зазначається, що оцифрування документів є також способом їхнього збереження. У цифровому форматі вони захищені від фізичного знищення, що є особливо важливим під час війни.

Садиба Спілки письменників, також відома як маєток Лібермана, зведена у стилі ренесансу в 1879 році на замовлення генерал-губернатора Петербурга Федора Трєпова. Проєкт будівлі розробив київський архітектор Володимир Ніколаєв.

Особняк Лібермана, 1920 рік фото: wikipedia

У 1898 році будинок викупив і перебудував підприємець Сімха Ліберман. У 1989 році там заснували Народний рух України за перебудову, згодом в садибі розміщувалася Спілка письменників. У 2010 році будівля здобула статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, внаслідок російської дронової атаки 1 січня 2025 року будівля Національної спілки письменників України була пошкоджена. Через пошкодження будівлі Спілки письменників України Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звернулося до ЮНЕСКО.

Будинок письменників розташований на вулиці Банковій, яка є візитівкою столиці та України загалом, цією вулицею їдуть до Офісу президента іноземні делегації. І за словами голови Національної спілки письменників України Михайла Сидоржевського, вони не повинні бачити напівзруйнований фасад цієї будівлі. Тому НСПУ сподівається на підтримку різних гілок і структур влади у відновленні будинку.