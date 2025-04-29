Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
Будинок письменників після російської дронової атаки на Київ 1 січня 2025 року
фото: Тетяна Фольварочна/Facebook

Міська влада готова надати всю технічну документацію для підтримки відновлення будівлі

У Києві завершили цифрове копіювання архівних документів будівлі Національної спілки письменників України, розташованої на вулиці Банковій, 2. Будинок був пошкоджений внаслідок російської атаки дронами 1 січня 2025 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, інформує «Главком». 

Dнаслідок російської дронової атаки 1 січня 2025 року будівля Національної спілки письменників України була пошкоджена
Dнаслідок російської дронової атаки 1 січня 2025 року будівля Національної спілки письменників України була пошкоджена
фото: Yuriy Doroshenko/Facebook

Повідомляється, що усього оцифрували 390 сторінок технічної документації. Серед них – креслення фасаду будівлі, датовані 1898 роком. Ці матеріали планують використати під час проєктування реставраційних робіт, щоб максимально точно відтворити первісний вигляд споруди.

За словами Андрія Гудзя, міська влада готова надати всю технічну документацію для підтримки відновлення будівлі.

Зазначається, що оцифрування документів є також способом їхнього збереження. У цифровому форматі вони захищені від фізичного знищення, що є особливо важливим під час війни.

Садиба Спілки письменників, також відома як маєток Лібермана, зведена у стилі ренесансу в 1879 році на замовлення генерал-губернатора Петербурга Федора Трєпова. Проєкт будівлі розробив київський архітектор Володимир Ніколаєв.

Особняк Лібермана, 1920 рік
Особняк Лібермана, 1920 рік
фото: wikipedia

У 1898 році будинок викупив і перебудував підприємець Сімха Ліберман. У 1989 році там заснували Народний рух України за перебудову, згодом в садибі розміщувалася Спілка письменників. У 2010 році будівля здобула статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, внаслідок російської дронової атаки 1 січня 2025 року будівля Національної спілки письменників України була пошкоджена. Через пошкодження будівлі Спілки письменників України Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звернулося до ЮНЕСКО

Будинок письменників розташований на вулиці Банковій, яка є візитівкою столиці та України загалом, цією вулицею їдуть до Офісу президента іноземні делегації. І за словами голови Національної спілки письменників України Михайла Сидоржевського, вони не повинні бачити напівзруйнований фасад цієї будівлі. Тому НСПУ сподівається на підтримку різних гілок і структур влади у відновленні будинку.

Теги: ЮНЕСКО війна будинок архітектура Міністерство культури Київ документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку війни втратила 21972 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 6 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 квiтня, 07:48
Українцям потрібно бути монолітними, стійкими і сильними, вважає Янкі
Комбат «Азова» пояснив, як можна зупинити наступ росіян
6 квiтня, 18:11
У неділю ярмарки пройдуть у п'яти районах столиці
Де у Києві купити фермерські продукти 12-13 квітня: адреси ярмарків
12 квiтня, 06:52
Українці розробили нову ракету-дрон
Українці розробили нову ракету-дрон
12 квiтня, 08:39
Збитий українськими силами ППО шахед
Кількість запущених Росією дронів за рік зросла у вісім разів
12 квiтня, 12:48
На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2025 року
20 квiтня, 08:25
Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що ризики ударів балістикою по місту можна мінімізувати
Експерт зі зв’язку пояснив, чому так важко протистояти російським КАБам
17 квiтня, 10:06
Ремонт розв'язки вулиць Богатирська та Лугова на київській Оболоні
Рух вулицею Богатирською буде частково обмежено до 19 травня (схема)
25 квiтня, 13:24
Священник відспівує померлих
Київ попрощався зі 17-річним Данилом Худею та його батьками, що загинули від атаки РФ
Вчора, 13:14

Новини

Суд скасував дозвіл на будівництво скандального ЖК на Осокорках
Суд скасував дозвіл на будівництво скандального ЖК на Осокорках
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом, звинуваченим у співпраці з окупантами
Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом, звинуваченим у співпраці з окупантами
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
Київ оцифрував документи для відновлення будівлі Спілки письменників
У Києві букет білого бузку продається за неймовірною ціною
У Києві букет білого бузку продається за неймовірною ціною
Університет, який очолює Милованов, купив Гольф клуб на Оболоні
Університет, який очолює Милованов, купив Гольф клуб на Оболоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
40K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
38K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
31K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
27K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua