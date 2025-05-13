Заморозки знищили частину урожаю. На які фрукти ціни зростуть найбільше

Ціни на фрукти зростуть до 25%

Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Украсадвинпром».

«По абрикосу дуже важка ситуація, тому що, це в принципі ризикова культура й не перший рік абрикос страждає. Не можна сказати, що зовсім українці залишаться без абрикос, але є велика ймовірність того, що у супермаркетах не буде українського. Щодо персика ситуація більш-менш нормальна. Десь трохи постраждав, але не глобально, тобто десь 15-20% (постраждало через заморозки, – «Главком»), в різних регіонах воно варіюється у таких межах. Але це не глобально», – розповів голова «Укрсадвинпрому» Володимир Печко у коментарі «УНН».

За його словами, з черешнею ситуація більш стабільна. Він зазначає, що рання черешня може постраждати, а пізня ще не квітне.

«В цьому році також є питання по яблуку. На цвітіння вплинули заморозки, врожай знищений на деяких підприємствах», – заявив Печко.

Також великих втрат зазнала лохина:

У Черкаській області та на півночі країни знищено до 85% урожаю,

На Закарпатті постраждало 20-40% насаджень.

«Проте Україна велика й в кожному регіоні є свої насадження, тому в загальному це не вплине на ситуацію», – зазначив голова «Укрсадвинпрому».

Як зміняться ціни на фрукти?

Економічний експерт Олег Пендзин у коментарі УНН прогнозує зростання цін на персики та абрикоси влітку на 20-25% у порівнянні з минулим роком. Основними чинниками називає втрати врожаю та залежність українського ринку від імпортної продукції. Також він зазначає, що велике значення матиме і курс долара, який прямо впливає на ціну імпортованих фруктів.

«Швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції. Додатковим чинником було й зміщення сезонності попиту на окремі продукти, передусім яйця, через Великдень, що цьогоріч припав на квітень (у 2024 році – на травень)», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Надходження імпортної продовольчої продукції та тепличних овочів дещо стримували зростання цін.

Нагадаємо, «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, вона пояснила причини різкого похолодання навесні, а також назвала найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Наразі синоптики попереджають про заморозки у низці областей України. Український гідрометеорологічний центр наголошує, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року українські сировари зіткнулися з тривожними тенденціями: імпорт сиру зріс у середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Іноземні тверді сири вже охопили майже половину внутрішнього ринку. Вітчизняні виробники б'ють на сполох, оскільки їм складно конкурувати з іноземними компаніями.

До слова у квітня мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується гостям магазину за ціною 699 грн за кілограм.