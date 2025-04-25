У Кличка новий заступник з земельних питань – джерела

Владислав Андронов з 2022 року був заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Згідно з аналітикою Руху «Чесно», Андронов підтримував незаконне виділення землі і 11 разів голосував за так звані «туалетні схеми»

Владислава Андронова призначили заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з земельних питань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

«Неофіційне призначення відбулось два тижні тому. З того часу всі питання щодо забудов, виділення ділянок, поновлення/не поновлення оренди і дозвільна документація проходять через Андронова і його помічників», – зазначили джерела. Владислав Андронов з 2022 року був заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

На сайті КМДА Андронов досі лфіційно представлений як заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Хто такий Владислав Андронов

Владислав Андронов народився 19 червня 1971 року у Києві.Закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит». У 1999-2003 роках очолював Міжрегіональну раду солідарних профспілок України.

У 2007-2017 роках був заступником генерального директора ТОВ «КУА «Інвестиційні ресурси». Згодом ліцензію на діяльність на фондовому ринку було анульовано.

18 вересня 2020 року партія «Удар» провела передвиборчі партійні збори у Києві та оприлюднила список кандидатів до міської ради. Андронов увійшов до списку під №5.

З 2017 до 2021 року був державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства (згодом – Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства).

У 2020 році був обраний до Київської міської ради 9 скликання від партії «Удар». Секретар комісій Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

З 2020 до 2022 року був радником Київського міського голови Віталія Кличка з питань економіки та фінансів.

У 2022 році був призначений заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Андронов, згідно з аналітикою Руху «Чесно», підтримував незаконне виділення землі і 11 разів голосував за так звані «туалетні схеми».

«Туалетні схеми» в КМДА

Нагадаємо, столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою».

У розслідуванні повідомляється, що Комарницький та група представників столичної влади отримували земельні ділянки за так званою «туалетною схемою». З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам».

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи».

22 квітня 2025 року Тимур Ткаченко заявив, що правоохоронці спіймали на хабарі у $15 тис. представника Департаменту земельних ресурсів КМДА.