Інфляція у квітні значно пришвидшилася. Нацбанк назвав причини

Ціни на сирі продукти злетіли на 22,2% в річному вимірі

Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції виявилися трохи нижчими за прогнозні

У квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%. Основні причини зростання цін – неврожаї, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного банку.

Так, ціни на сирі продукти злетіли на 22,2% в річному вимірі. Основними причинами стали наслідки торішнього неврожаю, квітневі заморозки та дефіцит якісної продукції. Найбільше здорожчали борошно, крупи, овочі борщового набору та фрукти. Через ранній Великдень у квітні різко зросли ціни на сезонні продукти, зокрема яйця. Дещо зменшити тиск допомогли імпортні постачання та тепличні овочі.

Базова інфляція в Україні знизилася до 12,1%. Темпи зростання цін на оброблені продукти залишилися високими – 17,3% через здорожчання сировини та витрат на оплату праці. Найбільше вдарило по кишенях українців зростання цін на хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас світове здешевлення олії та збільшення пропозиції молочних товарів дещо стримали інфляцію.

Зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 3,8%, що пов’язано зі стабілізацією гривні та зменшенням тиску на імпорт. Інфляція послуг залишається на рівні 14,6%. Водночас зростання цін на страхування та послуги догляду сповільнилося.

Найбільше здорожчали:

ресторани та кафе,

готельні послуги,

транспорт,

фінансові послуги.

Ціни на адміністративно-регульовані товари та послуги в Україні за рік зросли на 19,5%. Серед основних причин – підвищення акцизів, їхній перерахунок у євро та додаткове податкове навантаження через коефіцієнт 1,1 до мінімального зобов’язання. Однак зміцнення гривні до долара дещо пом’якшило ціновий тиск на ринку ліків і медичного обладнання.

Річне зростання цін на пальне сповільнилося до 3,7% через падіння світових цін на нафту. Проте варто не забувати про щораз більший попит та зміцнення євро, що впливає на вартість імпортних нафтопродуктів.

За даними НБУ, фактичні показники як загальної, так і базової інфляції виявилися трохи нижчими за прогнозні.

«Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня», – зазначає регулятор.

Нагадаємо, «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, вона пояснила причини різкого похолодання навесні, а також назвала найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Наразі синоптики попереджають про заморозки у низці областей України. Український гідрометеорологічний центр наголошує, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

У першому кварталі 2025 року українські сировари зіткнулися з тривожними тенденціями: імпорт сиру зріс у середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Іноземні тверді сири вже охопили майже половину внутрішнього ринку. Вітчизняні виробники б'ють на сполох, оскільки їм складно конкурувати з іноземними компаніями.

До слова, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.