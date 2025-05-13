Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Інфляція у квітні значно пришвидшилася. Нацбанк назвав причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Інфляція у квітні значно пришвидшилася. Нацбанк назвав причини
Ціни на сирі продукти злетіли на 22,2% в річному вимірі
фото: glavcom.ua

Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції виявилися трохи нижчими за прогнозні

У квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%. Основні причини зростання цін – неврожаї, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного банку.

Так, ціни на сирі продукти злетіли на 22,2% в річному вимірі. Основними причинами стали наслідки торішнього неврожаю, квітневі заморозки та дефіцит якісної продукції. Найбільше здорожчали борошно, крупи, овочі борщового набору та фрукти. Через ранній Великдень у квітні різко зросли ціни на сезонні продукти, зокрема яйця. Дещо зменшити тиск допомогли імпортні постачання та тепличні овочі.

Базова інфляція в Україні знизилася до 12,1%. Темпи зростання цін на оброблені продукти залишилися високими – 17,3% через здорожчання сировини та витрат на оплату праці. Найбільше вдарило по кишенях українців зростання цін на хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас світове здешевлення олії та збільшення пропозиції молочних товарів дещо стримали інфляцію.

Зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 3,8%, що пов’язано зі стабілізацією гривні та зменшенням тиску на імпорт. Інфляція послуг залишається на рівні 14,6%. Водночас зростання цін на страхування та послуги догляду сповільнилося.

Найбільше здорожчали:

  • ресторани та кафе,
  • готельні послуги,
  • транспорт,
  • фінансові послуги.

Ціни на адміністративно-регульовані товари та послуги в Україні за рік зросли на 19,5%. Серед основних причин – підвищення акцизів, їхній перерахунок у євро та додаткове податкове навантаження через коефіцієнт 1,1 до мінімального зобов’язання. Однак зміцнення гривні до долара дещо пом’якшило ціновий тиск на ринку ліків і медичного обладнання.

Річне зростання цін на пальне сповільнилося до 3,7% через падіння світових цін на нафту. Проте варто не забувати про щораз більший попит та зміцнення євро, що впливає на вартість імпортних нафтопродуктів.

За даними НБУ, фактичні показники як загальної, так і базової інфляції виявилися трохи нижчими за прогнозні.

«Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня», – зазначає регулятор.

Нагадаємо, «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, вона пояснила причини різкого похолодання навесні, а також назвала найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Наразі синоптики попереджають про заморозки у низці областей України. Український гідрометеорологічний центр наголошує, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

У першому кварталі 2025 року українські сировари зіткнулися з тривожними тенденціями: імпорт сиру зріс у середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Іноземні тверді сири вже охопили майже половину внутрішнього ринку. Вітчизняні виробники б'ють на сполох, оскільки їм складно конкурувати з іноземними компаніями.

До слова, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

Читайте також:

Теги: Нацбанк інфляція ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таунхаус на Мангеттені (зліва) та квартира біля Маріїнського парку з чорновим ремонтом (зправа)
Що обрати 12-кімнатний таунхаус на Мангеттені чи квартиру у Києві? Ціни на столичну нерухомість шокують
7 травня, 19:49
Дохідна частина бюджету РФ більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти
Росія на порозі економічної кризи: прогноз української розвідки
3 травня, 19:27
Як картопля за останній рік не дорожчав жоден продукт харчування у Росії
Росіяни штурмують магазини: вартість популярного овоча злетіла на 260%
1 травня, 11:41
Букет білого голландського бузку
У Києві букет білого бузку продається за неймовірною ціною
29 квiтня, 12:32
Ціни на перець чилі у мережі супермаркетів «Сільпо» «кусаються»
Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
25 квiтня, 10:48
Ціни на яйця перед великодніми святами
Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін
18 квiтня, 15:32
Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня
Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня
17 квiтня, 21:14
Міністр: У лютому трохи більше ніж 700 млн яєць було випродуковано в Україні, наприкінці березня – понад 900 млн
Яйця стануть елітним продуктом? Міністр аграрної політики зробив прогноз щодо цін
17 квiтня, 14:51
Експерти вважають, що Канаді вдалося зберегти рівень інфляції через канікули з податку на товари та послуги, які тривали з 9 грудня по 15 лютого
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані
16 квiтня, 17:28

Економіка

Інфляція у квітні значно пришвидшилася. Нацбанк назвав причини
Інфляція у квітні значно пришвидшилася. Нацбанк назвав причини
«Метінвест» наростив виробництво сталі, попри зупинку шахти у Покровську – звіт
«Метінвест» наростив виробництво сталі, попри зупинку шахти у Покровську – звіт
Президент Спілки виробників будматеріалів назвав плани «Укрзалізниці» диверсією
Президент Спілки виробників будматеріалів назвав плани «Укрзалізниці» диверсією
Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч значно зросли
Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч значно зросли
Названо десятку найбільших роботодавців в Україні
Названо десятку найбільших роботодавців в Україні
В Україні запрацювали зміни до валютних обмежень – НБУ
В Україні запрацювали зміни до валютних обмежень – НБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
118K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
58K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
34K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
18K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Сьогодні, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua