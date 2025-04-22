Пожити біля візитівки Києва. Який вигляд має квартира за 166 тис. на місяць

Власник квартири, де «кожен куточок дихає стилем та елегантністю», просить з орендарів $4 тис. на місяць

У самому серці столиці, на Стрітенській вулиці, здається в оренду квартира, ціна якої вражає уяву. За комфорт та унікальний loft-дизайн у відреставрованому царському будинку з видом на величну Софію Київську доведеться викласти кругленьку суму, рівнозначну зарплаті середнього жителя Києва за пів року. Як повідомляє «Главком», на популярному українському сайті купівлі-продажу пропонуються апартаменти, площа яких становить 137 кв. м, і де, за словами власників, «кожен куточок дихає стилем та елегантністю».

Ванна у квартирі має велике вікно фото: OLX

За цю розкіш власник просить 166 163 грн або $4 тис. на місяць.

З вікон відкривається прекрасний вид на сад фото: OLX

Планування квартири

Оздоблення квартири виконано у спокійній кольоровій гамі фото: OLX

Ремонт квартири виконано у стилі loft фото: OLX

У квартирі є усі необхідні меблі фото: OLX

Помешкання включає відкриту вітальню з високими стелями, простору кухню з сучасною технікою, дві спальні та дві ванні кімнати, а також гардеробну та пральну кімнати.

Гардеробна кімната фото: OLX

Ванна кімната обладнана стильною сантехнікою фото: OLX

Ванна біля вікна є однією з родзинок квартири фото: OLX

Квартира обладнана системами безпеки та комфорту фото: OLX

Кухня має площу 40 кв.м фото: OLX

Простора кухня обладнана сучасною технікою фото: OLX

У квартирі два санвузли які обладнані різними комплектами сантехніки фото: OLX

Загальний вигляд квартири фото: OLX

Зазначається, що ремонт виконано з використанням високоякісних матеріалів, а квартира обладнана системами безпеки та комфорту.

Особливості квартири

Пропозиція вирізняється з-поміч великої кількості дорогих квартир своїм розташуванням у центрі міста та унікальним поєднанням історичної будівлі та сучасного дизайну. Вид на Софію Київську також подається як одна з ключових особливостей об'єкта. Вид з вікна на фото не представлений.

Варто зазначити, що середня зарплата по Києву, за даними сайту Work.Ua, становить 27 500 грн. Тож, щоб пожити місяць у такій квартирі, доведеться працювати пів року.

Нагадаємо, попри війну у Києві на ринку нерухомості зростають ціни на оренду житла. Так вартість з початку 2024 року підскочила на майже 50%. За інформацією сайту, за останні пів року оренда квартир у Києві подорожчала майже на 7,6 тис. грн (враховується вартість загалом всього житла на ринку, не враховуючи кількість кімнат).

До слова, представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг.