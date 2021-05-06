Після локдауну столичні школи працюють за спеціальним регламентом (фото)

Створено умови, щоб навчання у столичних школах було максимально безпечним

У Києві на сьогодні працюють усі комунальні школи

Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський відвідав одну зі шкіл Дарницького району столиці та перевірив, як заклади освіти повернулися до очного освітнього процесу. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«У школі № 333 навчаються 575 учнів у 16 класах і працюють 39 педагогів. Як і у всіх комунальних закладах освіти міста, тут діє спеціально розроблений регламент роботи на час пандемії. Зокрема, запроваджена система щоденного контролю за станом здоров’я всіх вчителів та учнів. А також окремий розклад початку занять і перерв на прийом їжі для кожного класу. Регулярно здійснюють дезінфекцію в усіх приміщеннях закладу, на ігрових, спортивних майданчиках та стадіонах», – розповів Мондриївський.

Згідно з правилами, вхід до школи дозволений тільки у захисній масці. Діти мають заходити в заклад без батьків, а під час пересування приміщеннями школи бути в масках. Маски учні можуть не одягати винятково на уроках та в їдальні.

«Ми робимо все, щоб навчання у столичних школах та садочках було максимально безпечним – і для учнів та вихованців, і для освітян», – підкреслив Мондриївський.

Загалом, за словами заступника голови КМДА, у Києві на сьогодні працюють усі комунальні школи, яких у місті 428, та 571 дитячий садок. Один дитячий садок закритий на реконструкцію.

Загалом у столиці на коронавірус хворіють 137 школярів та 74 вчителі.

Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Після локдауну у Києві 5 травня поновилося навчання в приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно–технічної), вищої освіти.

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