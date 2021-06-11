  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Бориспільський експрес курсуватиме частіше: розклад нових рейсів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Укрзалізниця&raquo; з 11 червня запустила додаткові рейси за маршрутом Київ-Пасажирський &ndash; аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo; - Бориспільський експрес курсуватиме частіше: розклад нових рейсів
    «Укрзалізниця» з 11 червня запустила додаткові рейси за маршрутом Київ-Пасажирський – аеропорт «Бориспіль»
    Фото з відкритих джерел

    На маршрут до «Борисполя» виходить відремонтований рейковий автобус Pesa

    Попит пасажирів на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» та зворотно зростає. У травні заповненість цього потягу в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зважаючи на затребуваність потягу, з 11 червня «Укрзалізниця» виводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів.

    Додаються такі рейси:

    за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-Аеропорт:

    • № 804 — відправка о 01.00, прибуття о 01.40;
    • № 808 — відправка о 03.00, прибуття о 03.40;
    • № 810 — відправка о 04.52, прибуття о 05.32;
    • № 812 — відправка о 05.43, прибуття о 06.23;
    • № 838 — відправка о 15.45, прибуття о 16.25;
    • № 852 — відправка о 20.42, прибуття о 21.22;

    за маршрутом Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський:

    • № 801 — відправка о 00.58, прибуття о 01.41;
    • № 805 — відправка о 02.48, прибуття о 03.33;
    • № 809 — відправка о 05.37, прибуття о 06.20;
    • № 811 — відправка о 06.43, прибуття о 07.30;
    • № 837 — відправка о 16.38, прибуття о 17.19;
    • № 851 — відправка о 21.28, прибуття о 22.10;
    • № 857 — відправка о 23.56, прибуття о 00.38.

    Крім того, завдяки співпраці «Укрзалізниці» з виробниками рейкових автобусів Pesa Bydgoszcz S.A. до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає нові потяги зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами.

    Читайте також: Куди їздять українці? ТОП-10 найпопулярніших залізничних маршрутів
    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця потяг вокзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бориспільський експрес курсуватиме частіше: розклад нових рейсів