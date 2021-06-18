Фірма, що прибирала вокзал у Києві, «нагріла руки» на третину мільйона гривень
Працівники підприємства мали здійснювати прибирання платформ, сходів, збір та виніс сміття
Директор приватного підприємства підозрюється у заволодінні коштами «Укрзалізниці»
Директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах під час виконання договору щодо комплексного прибирання внутрішніх приміщень та прилеглої території приміського вокзалу станції «Київ-Пасажирський». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, між регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та приватним підприємством укладено договір щодо комплексного прибирання внутрішніх приміщень та прилеглої території приміського вокзалу станції «Київ-Пасажирський», зокрема працівники підприємства мали здійснювати прибирання платформ, сходів, збір та виніс сміття.
Однак слідством встановлено, що вказані роботи виконувалися не у повному обсязі, а кількість заявлених працівників не відповідає дійсності.
Таким чином, директор приватного підприємства заволодів коштами АТ «Укрзалізниця» в сумі 347 тис. грн.
Правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління поліції в Києві за оперативного супроводження СБУ.
Як повідомлялося, на Київщині повідомлено про підозру заступнику генерального директора однієї з навчально-спортивних баз. Службова особа підозрюється у привласненні грошових коштів на загальну суму 300 тис. грн, які були виділені із державного та місцевого бюджету для організації діяльності зазначеного підприємства, а саме для проведення спортивних заходів для дітей.
Раніше Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції викрила та повідомила про підозру у привласненні бюджетних коштів організованій групі з числа керівників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.