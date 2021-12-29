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    Після смертельної пожежі на Прикарпатті перевірять всі лікарні Київщини

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    Під час перевірки звертатимуть увагу&nbsp;на правила експлуатації кисневого обладнання - Після смертельної пожежі на Прикарпатті перевірять всі лікарні Київщини
    Під час перевірки звертатимуть увагу на правила експлуатації кисневого обладнання
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники обстежать лікарні на дотримання норм техніки безпеки

    Медичні заклади Київської області повторно перевірять на дотримання техніки безпеки. Про це 29 грудня повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін за результатами селекторної наради, яка пройшла під головуванням міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова.

    «Від усієї Київщини висловлюємо співчуття родинам загиблих у трагедії, яка сталася вчора у Косівській лікарні на Івано-Франківщині. Подібне не має повторюватись. Тож, у себе в області ми ініціюємо повторні ретельні перевірки всіх медичних закладів. До цієї роботи будуть залучені представники Департаменту охорони здоров’я та територіального органу ДСНС. Вони обстежать лікарні на дотримання норм техніки безпеки, а також проведуть спільні наради з персоналом лікарень. Під час них ще раз звернуть увагу на важливі моменти – правила експлуатації кисневого обладнання, роботу медзакладів у вихідні та святкові дні, а також хід евакуації персоналу та пацієнтів у разі надзвичайної ситуації», – зазначив Володін.

    Нагадаємо, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні. Під час пожежі загинуло три пацієнти та постраждало ще три.

    Двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані: в однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

    У Косові Івано-Франківської області 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими на пожежі в лікарні.

    Теги: пожежа вибух ДСНС смерть Київщина лікарня рятувальники
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    Після смертельної пожежі на Прикарпатті перевірять всі лікарні Київщини