Мер Косова оголосив день жалоби за загиблими в лікарні

30 грудня Косів буде у жалобі

У Косові Івано-Франківської області 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими на пожежі в лікарні. Відповідне розпорядження підписав Косівський міський голова Юрій Плосконос, повідомив він «Укрінформу».

«Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими на пожежі в НКП «Косівська ЦРЛ» на території Косівської міської територіальної громади», – йдеться у розпорядженні мера Косова.

У цей день приспустять державні прапори на адмінбудівлях підприємств та установ, що працюють на території Косівської громади, та обмежать проведення розважальних заходів.

Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

Зазначимо, двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок