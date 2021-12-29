Усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники

У Косівській центральній районній лікарні сталась пожежа, в результаті якої загинули люди

У лікарнях планується посилити контроль за експлуатацією кисневого медобладання, яке є легкозаймистим

Міністерство розвитку громад та територій України 29 грудня на терміновій нараді вирішило протягом трьох днів провести перевірку ковідних лікарень на дотримання протипожежних вимог. Про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

«Взяв участь в терміновій селекторній нараді під головуванням міністра Мінрегіону Олексія Чернишова. Питання на порядку денному – трагедія в лікарні на Івано-Франківщині і недопущення подібних ситуацій в інших регіонах. Нагадаю, вчора в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні через поставлену «свічку за упокій» стався вибух, внаслідок якого четверо людей загинуло. Ще четверо у важкому стані», – йдеться у повідомленні Коваля.

Зокрема у лікарнях планується посилити контроль за експлуатацією кисневого медобладання, яке є легкозаймистим. Відзначається, що на Рівненщині таких лікарень – 21.

Також чиновники погодились провести додаткове навчання на тему правильного поводження з киснем для медичного персоналу.

Перевірки ковідних лікарень на дотримання протипожежних заходів триватимуть впродовж трьох днів робочим групам з представників ДСНС та Держпраці.

Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

Зазначимо, двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

У Косові Івано-Франківської області 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими на пожежі в лікарні.

Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок