План дій «Зелене місто»: киян просять назвати екологічні проблеми столиці

Однією з екологічних проблем столиці є засмічення довкілля

Київ розробляє свій План дій «Зелене місто» у рамках програми ЄБРР

У рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці. Пройти опитування можна за посиланням: https://bit.ly/37lT0X3.

Опитування допоможе врахувати погляди зацікавлених сторін та визначити комплекс пріоритетних екологічних проблем, які місто розв’язуватиме шляхом послідовної реалізації свого Плану дій «Зелене місто».

Нагадуємо, що Київ серед перших 40 міст різних країн світу розробляє свій План дій «Зелене місто» у рамках Програми Європейського банку реконструкції та розвитку «Зелені міста» за підтримки SIDA.

У рамках Програми «Зелені Міста», яка допомагає впроваджувати екологічні технології, окрім фінансових ресурсів, ЄБРР надає містам-партнерам підтримку у розробці та реалізації плану дій «Зелені міста». А також – допомогу у визначенні інвестиційних програм та отриманні донорської допомоги.

Розбудова комплексного та ефективного «Зеленого міста» спирається на активну участь ключових партнерів і зацікавлених сторін у різних сферах.

Як повідомляв «Главком», 30 листопада у Києві спостерігався смог, мешканці міста скаржилися на присутність продуктів горіння в повітрі.

Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації повідомив, що у Дніпровському та Дарницькому районах Києва в повітрі зафіксовано продукти горіння. Фахівці порадили киянам зачинити вікна і не виходити на вулицю.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.