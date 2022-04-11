Поки Росія існує, вона становитиме загрозу Україні та світу

Путінська орда прийшла знищити українську націю. Цього не можна забути чи пробачити

Українці ніколи не були настільки об’єднані, як зараз

Російська недоімперія має бути знищена.

І справа тут не в тому, що Війна триває з 2014-го і кремлівські орки розпочали широкомасштабний наступ 24 лютого 2022 року… Йдеться про те, що скільки б імперських варіацій не існувало з 17 століття, завжди Москва знищувала, у той чи інший спосіб, українців.

Росіяни вважають сенсом свого існування не розвиток своїх територій та конгломерату народів Ерефіі, а захоплення інших земель та знищення або асиміляцію підкорених націй

Тому, компроміс знайти у перемовному процесі, звичайно, можна: припинити вогонь; вивести їх війська з частини окупованих українських територій; пустити воду в захоплений Український Крим; попросити демократичний світ послабити санкції; оголосити про нейтралітет України тощо.

Так – це все можна зробити… І можливо, на деякий час, навіть, припиняться бойові дії. І частина українських біженців повернеться додому. І знову, ще краще ніж раніше, запрацюють українські підприємці. І багатьом, на деякий час, буде здаватися, що нарешті Україна відбулась і квітне…

Але, це буде недовго. Бо сатанинська Московська недоімперія знову вдарить! Знову ці нелюди будуть стирати з лиця землі наші міста, знову будуть вбивати мирних жителів, знову ґвалтувати українських жінок і дітей…

Ми всі – сучасне покоління і наші нащадки – будемо під постійною загрозою… якщо не знищити цей геополітичний мордор

І шанси у нас, нині живущих українців є неабиякі… Бо перший раз в своїй Тисячолітній історії, ми маємо проти себе один фронт. Вперше – нас підтримує весь світ. Вперше – ми, Українці, отримуємо безпрецедентну допомогу від союзників. Врешті, і це головне, ми ніколи не були настільки об’єднані, як зараз.

Ми, сучасне покоління української нації, вперше горді з того, що нам є що лишити своїм дітям і онукам – героїчний епос боротьби української нації за свою Свободу і Незалежність у 21 сторіччі… А це, у всьому світі – найбільший скарб!

Тому, тактичні компроміси з ворогом, що дозволяють стати нам сильнішими або виграти час, можуть бути, але в оперативній і стратегічній площині – Московська імперія має бути знищена! Це Аксіома.

Слава Нації!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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