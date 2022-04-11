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    Думки вголос

    Поки Росія існує, вона становитиме загрозу Україні та світу

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    • Розсилка
    Путінська орда прийшла знищити українську націю. Цього не можна забути чи пробачити - Поки Росія існує, вона становитиме загрозу Україні та світу
    Путінська орда прийшла знищити українську націю. Цього не можна забути чи пробачити
    фото з відкритих джерел

    Українці ніколи не були настільки об’єднані, як зараз

    Російська недоімперія має бути знищена.

    І справа тут не в тому, що Війна триває з 2014-го і кремлівські орки розпочали широкомасштабний наступ 24 лютого 2022 року… Йдеться про те, що скільки б імперських варіацій не існувало з 17 століття, завжди Москва знищувала, у той чи інший спосіб, українців.

    Росіяни вважають сенсом свого існування не розвиток своїх територій та конгломерату народів Ерефіі, а захоплення інших земель та знищення або асиміляцію підкорених націй

    Тому, компроміс знайти у перемовному процесі, звичайно, можна: припинити вогонь; вивести їх війська з частини окупованих українських територій; пустити воду в захоплений Український Крим; попросити демократичний світ послабити санкції; оголосити про нейтралітет України тощо.

    Так – це все можна зробити… І можливо, на деякий час, навіть, припиняться бойові дії. І частина українських біженців повернеться додому. І знову, ще краще ніж раніше, запрацюють українські підприємці. І багатьом, на деякий час, буде здаватися, що нарешті Україна відбулась і квітне…

    Але, це буде недовго. Бо сатанинська Московська недоімперія знову вдарить! Знову ці нелюди будуть стирати з лиця землі наші міста, знову будуть вбивати мирних жителів, знову ґвалтувати українських жінок і дітей…

    Ми всі – сучасне покоління і наші нащадки – будемо під постійною загрозою… якщо не знищити цей геополітичний мордор

    І шанси у нас, нині живущих українців є неабиякі… Бо перший раз в своїй Тисячолітній історії, ми маємо проти себе один фронт. Вперше – нас підтримує весь світ. Вперше – ми, Українці, отримуємо безпрецедентну допомогу від союзників. Врешті, і це головне, ми ніколи не були настільки об’єднані, як зараз.

    Ми, сучасне покоління української нації, вперше горді з того, що нам є що лишити своїм дітям і онукам – героїчний епос боротьби української нації за свою Свободу і Незалежність у 21 сторіччі… А це, у всьому світі – найбільший скарб!

    Тому, тактичні компроміси з ворогом, що дозволяють стати нам сильнішими або виграти час, можуть бути, але в оперативній і стратегічній площині – Московська імперія має бути знищена! Це Аксіома.

    Слава Нації!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим росія окупанти санкції війна незалежність українці Україна окупація #stoprussia нейтралітет
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    Поки Росія існує, вона становитиме загрозу Україні та світу