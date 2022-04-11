Київський Південний міст запрацював для всього транспорту
Кличко: «З сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст»
З 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами. Про це повідомив мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
«Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити пробки в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту», – зазначив він.
Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:
- Північний
- Дарницький
- Південний
«Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці», – додав Кличко.
Нагадаємо, після звільнення Київщині від російських окупантів на автошляхах залишається десятки одиниці знищеної військової техніки російської армії
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