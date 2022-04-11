  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київський Південний міст запрацював для всього транспорту

    Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами - Київський Південний міст запрацював для всього транспорту
    Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами
    фото: rbc.ua

    Кличко: «З сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст»

    З 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами. Про це повідомив мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

    «Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити пробки в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту», – зазначив він.

    Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

    • Північний
    • Дарницький
    • Південний

    «Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці», – додав Кличко.

    Нагадаємо, після звільнення Київщині від російських окупантів на автошляхах залишається десятки одиниці знищеної військової техніки російської армії

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ дороги війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київський Південний міст запрацював для всього транспорту