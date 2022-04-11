Київський Південний міст запрацював для всього транспорту

Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами

Кличко: «З сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст»

З 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами. Про це повідомив мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

«Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити пробки в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту», – зазначив він.

Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

Північний

Дарницький

Південний

«Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці», – додав Кличко.

Нагадаємо, після звільнення Київщині від російських окупантів на автошляхах залишається десятки одиниці знищеної військової техніки російської армії