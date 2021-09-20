Побиття вболівальників на НСК «Олімпійський»: поліція відкрила провадження

Молодики перелізли через паркан до іншого сектора вболівальників і влаштували бійку

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх учасників бійки

За фактом хуліганський дій на НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу між «Динамо Київ» та «Олександрією» столична поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, під час футбольного матчу правоохоронці отримали інформацію, що на одному з секторів між вболівальниками відбулася бійка. Згодом до поліції надійшли заяви від потерпілих.

Попередньо встановлено, що один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання фаєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектора на влаштували бійку.

Як тільки охоронці стадіону, до функцій яких входить реагування на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах, повідомили поліцейським про інцидент, спецпризначенці одразу прибули до сектора.

Наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до Печерського управління поліції звернулися четверо осіб.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та притягнення усіх причетних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що члени ультрас «Динамо Київ» під час футбольного матчу з «Олександрією» побили на трибунах уболівальників.

У результаті побиття чоловік отримав перелом руки зі зміщенням, а діти серйозну психічну травму.