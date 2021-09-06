  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Харкові п'яні молодики побили комунальника (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дебоширів у саду ім. Шевченка затримала поліція&nbsp; - У Харкові п'яні молодики побили комунальника (відео)
    Дебоширів у саду ім. Шевченка затримала поліція 
    Фото з відкритих джерел

    Перед тим правопорушники хотіли скупатися у міському озері

    У харківському міському саду п'яна компанія молодих людей влаштувала скандал та побила співробітника комунальних служб. Про це повідомляє «Харківзеленбуд».

    «Троє юнаків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння напали на водія багатофункціонального трактора в міському саду ім. Т.Г. Шевченко», - йдеться в повідомленні.

    П'яні молодики вирішили скупатися в озері, розташованому в міському саду. Охорона зробила їм попередження і попросила покинути територію саду, мотивуючи це тим, що купатися в озері заборонено. Хлопці стали провокувати бійку, після чого охоронці викликали поліцію. Зазначається, що очікування правоохоронців розтягнулося на годину.

    Непрохані гості згодом вирішили покинути міський сад, але на шляху їм попався трактор «Авант», який використовувався для миття лавок під високим тиском. Один з хлопців кинув в'язку ключів у скло трактора, яке розбилося від удару. Потім хуліган застрибнув на спецтехніку і збив ногою помаранчевий сигнальний ліхтар. Водій не встиг вибратися з трактора, як отримав удар у вухо.

    Охорона знешкодила нападників. Співробітники поліції затримали п'яних дебоширів.

    Нагадаємо, у Києві невідомі скинули з моста електросамокат. Інцидент стався на Петрівській алеї в Печерському районі столиці.

    Читайте також:
    Теги: Харків ДТП бійка парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові п'яні молодики побили комунальника (відео)