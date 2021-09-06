У Харкові п'яні молодики побили комунальника (відео)

Перед тим правопорушники хотіли скупатися у міському озері

У харківському міському саду п'яна компанія молодих людей влаштувала скандал та побила співробітника комунальних служб. Про це повідомляє «Харківзеленбуд».

«Троє юнаків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння напали на водія багатофункціонального трактора в міському саду ім. Т.Г. Шевченко», - йдеться в повідомленні.

П'яні молодики вирішили скупатися в озері, розташованому в міському саду. Охорона зробила їм попередження і попросила покинути територію саду, мотивуючи це тим, що купатися в озері заборонено. Хлопці стали провокувати бійку, після чого охоронці викликали поліцію. Зазначається, що очікування правоохоронців розтягнулося на годину.

Непрохані гості згодом вирішили покинути міський сад, але на шляху їм попався трактор «Авант», який використовувався для миття лавок під високим тиском. Один з хлопців кинув в'язку ключів у скло трактора, яке розбилося від удару. Потім хуліган застрибнув на спецтехніку і збив ногою помаранчевий сигнальний ліхтар. Водій не встиг вибратися з трактора, як отримав удар у вухо.

Охорона знешкодила нападників. Співробітники поліції затримали п'яних дебоширів.

Нагадаємо, у Києві невідомі скинули з моста електросамокат. Інцидент стався на Петрівській алеї в Печерському районі столиці.

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