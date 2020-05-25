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    Побороли коронавірус? Києво-Печерська лавра відкрилась після карантину

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    Києво-Печерська лавра була закрита на карантин з 13 квітня - Побороли коронавірус? Києво-Печерська лавра відкрилась після карантину
    Києво-Печерська лавра була закрита на карантин з 13 квітня

    Про зняття карантину повідомили священники Лаври

    Сьогодні, 25 травня, Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину. Про це повідомляє Центр інформації Московської церкви в Україні.

    «Милістю Божою, сьогодні з 09:00 наша головна святиня - Києво-Печерська лавра відкрита. Карантинний режим знято», - написав у своєму «Телеграм»-каналі єпископ Віктор (Коцаба).

    Нагадаємо, 13 квітня київська влада вирішили закрити монастир на карантин у зв'язку зі спалахом інфекції у Києво-Печерській лаврі.

    Після закриття поліція взяла в очеплення Києво-Печерську лавру. Нікого не пускали і не випускали з території. 

    Повідомлялося, що Києво-Печерська лавра буде закритою для відвідування, поки київська комісія з техногенної та екологічної безпеки не прийме іншого рішення.

    Предстоятель церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій, як повідомляли різні ЗМІ та джерела, також перехворів на коронавірус. 

    Московська церква вимагає від уряду відкрити її храми в Україні, бо церква не може існувати без людей.

     Читайте також: 

    церква Київ епідемія карантин Києво-Печерська лавра коронавірус
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