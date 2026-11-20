У Києві тимчасово обмежили рух транспорту Подільським мостовим переходом та однією з вулиць у Подільському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Рух транспорту тимчасово перекритий:

Подільським мостовим переходом у напрямку з правого на лівий берег;

вулицею Новокостянтинівською (від перехрестя з вулицею Вікентія Хвойки до перехрестя з вулицею Корабельною).

Рух іншими столичними мостами здійснюється згідно з раніше запровадженими обмеженнями. Правоохоронці закликають водіїв враховувати ці зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко поінформував, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили. Також мер повідомив про пошкодження Дарницького мосту, проте не уточнив ступінь руйнувань та чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.