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Атака на Київщину: у двох районах горіли склади, пошкоджено приватні будинки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київщину: у двох районах горіли склади, пошкоджено приватні будинки
Рятувальники оперативно ліквідували займання
фото: ДСНС Київщини

 Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у Вишгородському та Броварському районах

Унаслідок масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область руйнувань та пожеж зазнали об'єкти у двох районах регіону. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Про це інформує«Главком» із посиланням на повідомлення Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

За даними Київської обласної військової адміністрації, наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у Вишгородському та Броварському районах.

У Вишгородському та Броварському районах виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також у Броварському районі пошкоджено три приватні житлові будинки та господарську споруду.

За даними КОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють оперативні служби, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдосвіта 3 листопада завдали нових ударів по Дніпру. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, є поранені. Також надходить інформація про влучання в чотириповерховий житловий будинок. 

 Цієї ж ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків. Унаслідок влучання по медичному закладу в Немишлянському районі кількість постраждалих зросла до 62 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Теги: Київщина обстріл

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