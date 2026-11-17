Завод Canpack працює у Вишгороді з 2003 року

Російський дрон 15 листопада пошкодив завод Canpack Ukraine у Вишгороді, де виробляють алюмінієві банки для напоїв. Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа, виробничі приміщення зазнали пошкоджень. Усі працівники встигли евакуюватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«У результаті влучання виникла пожежа та зазнали пошкоджень виробничі приміщення… Завдяки завчасно впровадженим на підприємстві заходам безпеки всіх працівників вдалося вчасно евакуювати до укриття, ніхто з них не постраждав, – повідомили в компанії.

Пожежу ліквідували рятувальники. Наразі Canpack оцінює збитки та масштаби пошкоджень.

Що відомо про завод

Canpack працює у Вишгороді з 2003 року. Виробничі потужності заводу дають змогу випускати понад 1,1 млрд алюмінієвих банок для напоїв щороку. Підприємство забезпечує продукцією українських виробників напоїв і є важливою складовою промислового сектору країни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Canpack продовжує діяльність в Україні, підтримує працівників і партнерів та робить свій внесок у стійкість української економіки.

«Безпека наших працівників завжди була і залишається безумовним пріоритетом компанії. Завдяки комплексним заходам безпеки, впровадженим на підприємстві, ми змогли оперативно евакуювати всіх працівників до укриття та уникнути людських жертв. Наразі ми оцінюємо масштаби пошкоджень і докладемо всіх зусиль, щоб відновити роботу підприємства, щойно це стане можливим і безпечним», – зазначив Юрій Юров, генеральний директор компанії.

Про Canpack Group

Canpack Group, Inc. – міжнародний виробник алюмінієвих банок для напоїв, пакувальних рішень для харчової промисловості та виробників напоїв, а також скляних пляшок і металевих закупорювальних виробів. У компанії працює близько 8, 5 тис. людей. Її виробничі потужності розташовані у 15 країнах, а продукція представлена на ринках у всьому світі. Україна є однією з ключових виробничих локацій Canpack у Європі.

Canpack Group, Inc. – американська компанія, що входить до складу Giorgi Global Holdings, Inc. – приватної міжнародної інвестиційної та холдингової компанії зі штаб-квартирою у Вейні, штат Пенсильванія, США.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Унаслідок російського обстрілу Києва 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.

До слова, унаслідок масованого нічного обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень будівля центрального апарату Міністерства юстиції, Київське міжрегіональне управління відомства та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз.