Опалювальний сезон у Києві: чому не всі заклади соцсфери з теплом

Кожен заклад вирішує індивідуально, через те, що у кожного різний формат термомодернізації

У Києві більше половини закладів соціальної сфери вже підключені до опалення. Йдеться про школи, дитячі садки, лікарні, пологові будинки, заклади соціального опікування тощо. Вони підключаються за індивідуальними заявками керівництва цих закладів. Про це повідомила радниця заступника Київської міської державної адміністрації Юлія Грамотна, інформує «Главком».

За словами Грамотної, наразі не усі соцзаклади підключені до опалення, оскільки діє режим індивідуальних заявок. Кожен заклад вирішує індивідуально, через те, що у кожного різний формат термомодернізації.

«Закладу, в силу особливостей його роботи, а також в силу заходів енергоефективності, які в ньому проведені, не потрібно підключати поки що тепло, тому що збереження тепла відбувається, або воно не потрібно. Це винятково рішення адміністрації цих закладів, які розуміють для себе, потрібно їм зараз підключатися до опалення чи не потрібно», – сказала посадовиця.

Грамотна розповіла, що так само і у житловому фонді є багато ОСББ, які наразі не підключаються до опалення, оскільки їх терморежим дозволяє їм економити і зберігати максимально тепло за нинішніх погодних умов.

«Деякі будинки можуть за допомогою телефону регулювати постачання тепла і встановлювати, наприклад, графік теплопостачання, в тому числі і щоденно. Те, що неможливо зробити на рівні великих ТЕЦ, вони достатньо інертні, тому що централізована система теплопостачання в місті Києві одна з найбільших у Європі. А коли у вас в будинку або в будівлі будь-якого закладу стоїть теплопункт, ви можете вже тут командувати своїм тепловим режимом», – сказала Грамотна.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко 30 жовтня повідомляв, що опалювальний сезон у житловому секторі розпочинається 2 листопада. Загалом на запуск централізованої системи теплопостачання необхідно до тижня. Рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за кілька днів до різкого зниження температури.

Для закладів соціальної сфери опалювальний сезон розпочали 16 жовтня. За заявками керівників станом на 30 жовтня були підключені до тепла майже 50% соціальних закладів: зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл.